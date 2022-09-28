بابا الفاتيكان يزور البحرين فى 3 نوفمبر المقبل



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 08:27 مساءً - أعلن الديوان الملكي البحريني أن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس سيصل المنامة في زيارة رسمية تاريخية لمملكة البحرين تستغرق أربعة أيام اعتبارا من الثالث من نوفمبر القادم.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الأربعاء، بأن الزيارة تأتى تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ومن المقرر أن يشارك بابا الفاتيكان في فعاليات ملتقى البحرين "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني".

وأضافت: أن الديوان الملكي يرحب بالبابا في مملكة البحرين مقدرًا جهوده في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش ودعم الأخوة الإنسانية.