الاتحاد الأوروبى يسعى لفرض حظر على منتجات روسية تعادل 7 مليارات يورو

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى "أورسولا فون دير لين"، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد يسعى من أجل فرض حظر على واردات منتجات روسية تعادل قيمتها 7 مليارات يورو لمدة عام آخر، وذلك فى إطار الجولة القادمة من العقوبات الجديدة التى يعتزم فرضها على روسيا.





وذكر المرصد الإخبارى للاتحاد الأوروبى الذى أورد النبأ أن رئيسة مفوضية الاتحاد لم توضح شيئا بشأن المنتجات الجديدة التى سيتم حظرها. وقالت رئيسة المفوضية إنه من المقترح أيضا فرض حظر على صادرات المواد التكنولوجيا المتطورة ذات الاستخدام المزدوج. ومن ناحية أخرى أشار المرصد الإخبارى الأوروبى، إلى أن القوائم السوداء الجديدة، ستتضمن للمرة الأولى فرض حظر تأشيرات وتجميد أصول على الأشخاص الذين يساعدون روسيا على الالتفاف حول عقوبات الاتحاد الأوروبى.

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