ميركل: يجب التعامل بجدية مع تصريحات بوتين

جدة - نرمين السيد - أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أنه يجب التعامل بجدية مع تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن استخدام روسيا لجميع الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها.





وأضافت ميركل، فى تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية خلال افتتاح مؤسسة المستشار الألمانى السابق هيلموت كول، "يجب اتخاذ كلمات بوتين على محمل الجد، وعدم صرف النظر عنها على أنها مجرد خدعة، والتعامل معها بجدية ليس بأى حال من الأحوال علامة على الضعف أو الاسترضاء، ولكن التعامل معها يعد علامة على الحكمة السياسية".

وأشارت المستشارة الألمانية السابقة، إلى أن التعامل مع تصريحات بوتين بجدية يعد على الحكمة السياسية التى تساعد على توفير مساحة للمناورة.

وقال الرئيس الروسى فى وقت سابق، إن الدول الغربية ردت على العملية الروسية الخاصة باللجوء إلى "الابتزاز النووى" لأنها تشجع أوكرانيا على قصف محطة زابوروجيا للطاقة النووية، وتعلن أن استخدام الأسلحة النووية هو خيار، مضيفا أن روسيا مستعدة لاستخدام كل الوسائل المتاحة لها للدفاع عن وحدة أراضيها وشعبها، وقال: "هذا ليس خدعة".