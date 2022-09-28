العالم اليوم - البطالة في روسيا عند أدنى مستوى على الإطلاق في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر البطالة في روسيا عند أدنى مستوى على الإطلاق في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 08:20 مساءً - انخفض معدل البطالة في روسيا إلى مستوى قياسي بلغ 3.8 بالمئة في شهر أغسطس، وهو المستوى الأدنى على الإطلاق.

وبلغ مستوى البطالة في شهر أغسطس المستوى الأدنى منذ أن بدأت هيئة الإحصاء الروسية "روستات" نشر الأرقام في عام 1992، وفقا لقاعدة بيانات أيكون.

كما أظهرت بيانات "روستات"، الأربعاء، عودة التضخم الأسبوعي للارتفاع، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في روسيا بنسبة 0.08 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، بعد انكماش استمر 11 أسبوعا متتاليا، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل مايو.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أقل من أسبوعين من خفض البنك المركزي لمعدل الفائدة الرئيسي إلى 7.5 بالمئة، لكنه ألمح إلى أن دورة التيسير النقدي قد تنتهي قريبا.

وينزلق الاقتصاد الروسي المعتمد على الصادرات إلى الركود، متأثرا بالعقوبات الغربية الشاملة بسبب الأزمة في أوكرانيا، ولكن حدة الانكماش لم تكن حتى الآن بالحجم الذي تم توقعه في البداية.

وأظهرت بيانات من "روستات"، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1 بالمئة فقط على أساس سنوي في أغسطس، ولكن إنتاج السيارات انكمش بنسبة 69 بالمئة بشكل سنوي، وهو واحد من أكثر الصناعات تضررا من العقوبات.