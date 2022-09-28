وذكر بيان على موقع الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية على علم بالتقارير التى تفيد بسقوط ضحايا مدنيين وتأسف لأى خسائر فى الأرواح نجمت عن الهجوم.
وأدانت الولايات المتحدة أيضا التعليقات الصادرة عن الحكومة الإيرانية التى تهدد بشن هجمات إضافية ضد العراق.
وخلص البيان بالقول "إننا نقف إلى جانب شعب وحكومة العراق فى مواجهة هذه الاعتداءات الوقحة على سيادته".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تدين استخدام إيران صواريخ باليستية لقصف كردستان العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.