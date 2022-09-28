واشنطن تدين استخدام إيران صواريخ باليستية لقصف كردستان العراق

جدة - نرمين السيد - أدانت الولايات المتحدة بشدة استخدام إيران للصواريخ الباليستية وهجمات الطائرات بدون طيار ضد إقليم كردستان العراق باعتباره "انتهاكا غير مبرر لسيادة العراق وسلامته الإقليمية".





وذكر بيان على موقع الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية على علم بالتقارير التى تفيد بسقوط ضحايا مدنيين وتأسف لأى خسائر فى الأرواح نجمت عن الهجوم.

وأدانت الولايات المتحدة أيضا التعليقات الصادرة عن الحكومة الإيرانية التى تهدد بشن هجمات إضافية ضد العراق.

وخلص البيان بالقول "إننا نقف إلى جانب شعب وحكومة العراق فى مواجهة هذه الاعتداءات الوقحة على سيادته".