كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيرى المدى فى اتجاه البحر الشرقى

جدة - نرمين السيد - أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى فى اتجاه البحر الشرقى اليوم الأربعاء، فى استعراض للقوة وسط المناورات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة الجارية حاليا والتى تشارك فيها حاملة طائرات أمريكية.





وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أنه تم رصد عمليات الإطلاق من منطقة "سونان" فى "بيونج يانج"، فيما لم تشير إلى مزيد من التفاصيل انتظارا لنتيجة التحليل.

وجاءت عمليات الإطلاق بعد 3 أيام فقط من إطلاق الشمال لصاروخ باليستى قصير المدى فى البحر الشرقى.

وأشارت هيئة الأركان فى إلى أن الجيش الكورى الجنوبى يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.

ويأتى آخر استعراض للقوة من قبل كوريا الشمالية فى الوقت الذى تخطط فيه نائبة الرئيس الأمريكى "كامالا هاريس" لزيارة سول غدا الخميس، كما تقوم القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإجراء تمرينات عسكرية فى البحر الشرقى تشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان" والتى تعمل بالطاقة النووية.

وتعمل سول وواشنطن على تعزيز التنسيق الأمنى وسط المخاوف من أن النظام الشمالى قد يقوم بأعمال استفزازية، مثل إجراء تجربة نووية أو إطلاق صاروخ باليستى من غواصة.