وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أنه تم رصد عمليات الإطلاق من منطقة "سونان" فى "بيونج يانج"، فيما لم تشير إلى مزيد من التفاصيل انتظارا لنتيجة التحليل.
وجاءت عمليات الإطلاق بعد 3 أيام فقط من إطلاق الشمال لصاروخ باليستى قصير المدى فى البحر الشرقى.
وأشارت هيئة الأركان فى إلى أن الجيش الكورى الجنوبى يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.
ويأتى آخر استعراض للقوة من قبل كوريا الشمالية فى الوقت الذى تخطط فيه نائبة الرئيس الأمريكى "كامالا هاريس" لزيارة سول غدا الخميس، كما تقوم القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإجراء تمرينات عسكرية فى البحر الشرقى تشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان" والتى تعمل بالطاقة النووية.
وتعمل سول وواشنطن على تعزيز التنسيق الأمنى وسط المخاوف من أن النظام الشمالى قد يقوم بأعمال استفزازية، مثل إجراء تجربة نووية أو إطلاق صاروخ باليستى من غواصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيرى المدى فى اتجاه البحر الشرقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.