إطلاق التحالف العالمى للاقتصاد الأخضر فى دبى

جدة - نرمين السيد - أطلق رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والعضو المنتدب الرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه دبى سعيد محمد الطاير "التحالف العالمى للاقتصاد الأخضر" خلال اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية والذى يهدف إلى حشد جهود الدول المشاركة تحقيقا لمستهدفات الاقتصاد الأخضر.





وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، أن اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية حول الاقتصاد الاخضر بمشاركة 25 وزيرا ومسئولا من مختلف دول العالم، جاء ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وقال الطاير ـــ فى كلمته خلال الاجتماع ــ إن "التحالف سيحقق نجاحا باهرا وسيمهد الطريق للمزيد من التعاون والتنمية فى مجالات متنوعة، وأدعو القادة فى مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى هذه المساعى الطموحة لبناء مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة ودعم حلول الاقتصاد الأخضر الكفيلة بتلبية المتطلبات المناخية والاقتصادية الراهنة".

وأشاد الطاير بالتزام الدول المشاركة وجهودها لتسريع وتيرة التحول العالمى نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره النموذج الأكثر كفاءة فى ضمان التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخى ومكافحة الفقر.. مشيرا إلى أن الاجتماع وغيره من فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يهدف إلى ترسيخ مفهوم العيش المستدام عبر تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والرفاه الاجتماعى وحماية البيئة.

وقال إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب المواءمة والربط بين التخطيط والتمويل المناخى من جهة وأهداف "اتفاقية باريس" و"أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030" من جهة أخرى، معربا عن إيمانه بأن لهذا التنسيق أهمية محورية فى تهيئة البيئة المثالية لانعقاد الدورة السابعة والعشرين COP27 المقرر إقامتها فى مصر والدورة الثامنة والعشرين COP28 فى الإمارات.

وأكد المشاركون فى الاجتماع رفيع المستوى أهمية إطلاق التحالف كمنصة لتضافر الجهود العالمية لا سيما خلال المرحلة الراهنة التى تشهد تزايد وطأة التحديات المناخية وتنامى الحاجة لتضافر جهود الدول كافة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس وخطة عمل التنمية المستدامة 2030.