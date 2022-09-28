البرلمان العراقي يجدّد الثقة برئيسه الحلبوسي

البرلمان العراقي يجدّد الثقة برئيسه الحلبوسيجدد مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، الثقة برئيسه محمد الحلبوسي، وذلك بعدما صوتت أغلبية النواب الحاضرين في جلسة اليوم لمصلحة رفض استقالته.

وجاء في بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المجلس، صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضافت: إن "العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائباً".. مشيرة الى أن "الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط والرافضين للاستقالة 222 نائباً".. ويبلغ إجمالي عدد النواب في المجلس 329.

ويذكر أن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، افتتح اعمال الجلسة الرابعة بالدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني.

وتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وانتخاب النائب الأول.

وفي وقت سابق اليوم، شهدت ساحة التحرير بوسط بغداد، تظاهر عشرات العراقيين، تنديداً بعقد جلسة للبرلمان العراقي.

وذكر شهود عيان أنّ المتظاهرين واجهوا صعوبات كبيرة في الوصول إلى ساحة التحرير، بعدما قطعت السلطات الأمنية الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير، بنشرها قوات أمنية ونصب كتل أسمنتية وأسلاك شائكة.

ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في مطلع الشهر الجاري، إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكّرة، وانتخاب مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.