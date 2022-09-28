موسكو تحذر من اقتراب واشنطن للتحول إلى طرف فى نزاع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف، فى تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء- "موقفنا من تصريحات بلينكن سلبى"، وذلك تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بأن بلاده لا تعترف بالانضمام المحتمل لدونباس وزابوروجيا وخيرسون إلى روسيا، وأنها لن تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة الغربية ضد تلك المناطق.

وأضاف بيسكوف "أن الجانب الأمريكى يتورط بحكم الأمر الواقع بشكل متزايد فى هذا الصراع، ويقترب أكثر فأكثر من أن يصبح طرفا فيه، وهذا تترتب عليه مخاطر محتملة "كبيرة للغاية".

وكان وزير الخارجية الأمريكى أكد أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بضم دونباس وزابوروجيا وخيرسون إلى روسيا، مشددا على أن واشنطن لن تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة الغربية ضد تلك المناطق فى حال ضمها للاتحاد الروسى.