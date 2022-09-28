العالم اليوم - إعصار إيان يصعد بأسعار النفط مع تراجع الإنتاج الأميركي

انتم الان تتابعون خبر إعصار إيان يصعد بأسعار النفط مع تراجع الإنتاج الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 04:21 مساءً - ارتفعت أسعار النفط الأربعاء خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة، إذ فاق تأثير تخفيضات الإنتاج الناتجة عن الإعصار إيان تأثير الضغوط المرتبطة بارتفاع الدولار والزيادة المتوقعة في مخزونات الخام الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 87.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1229 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 97 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 79.47 دولار للبرميل. وعوض الخامان تراجعهما في وقت سابق بعدما ارتفعا بنسبة تجاوزت اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وهو جهة تنظيمية للأمن البحري، إن إنتاج النفط في خليج المكسيك انخفض بحوالي 190 ألف برميل يوميا أو 11 بالمئة من إجمالي إنتاج الخليج بسبب الإعصار إيان.

وسجل الدولار أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة من العملات الأربعاء إذ أدى رفع أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى تأجيج مخاوف الركود. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليل الطلب على النفط لأنه يصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وذكرت مصادر من السوق الثلاثاء مستندة إلى أرقام من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بنحو 4.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو مليون برميل.

وأضافت المصادر أن مخزونات نواتج التقطير ارتفعت بنحو 438 ألف برميل. وتأتي هذه الأنباء قبل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 أمس بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار، لكنه قال إن خيبة الأمل على مستوى العالم بشأن الإمدادات عززت توقعاته بشأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

وقال مصدر مطلع على وجهة النظر الروسية أمس إن أحد العوامل المحفزة المقبلة للأسعار سيكون اجتماع تكتل "أوبك+" في الخامس من أكتوبر والذي من المرجح أن تقترح فيه روسيا خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا.