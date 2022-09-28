النواب العراقى يجدد الثقة فى محمد الحلبوسى رئيسا للمجلس

جدة - نرمين السيد - وأوضح المجلس -فى بيان صحفى وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن العدد الكلى للمصوتين بلغ 235 نائباً، وأن الموافقين على طلب الاستقالة 13 نائباً فقط ورفضه 222 نائباً.

يذكر أن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، افتتح أعمال الجلسة الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعى الثانى.

وتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسى وانتخاب النائب الأول.