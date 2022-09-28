عاجل.. الإعصار إيان يقترب من سواحل فلوريدا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وتسبب إعصار إيان، الذى ضرب كوبا، فى انهيار شبكة كهرباء، فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أسفر عن ظلام دامس فى جميع أنحاء البلاد.
الإعصار اجتاح الطرف الغربى من الجزيرة، صاحبته رياح قوية وفيضانات مدمرة.
بدوره أعلن المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، أمس الثلاثاء، أن الإعصار إيان، بات الآن من الفئة 3، أى "شديد القوة" مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 185 كيلومترا فى الساعة.
المركز، أوضح أن الإعصار يصبح "شديد القوة" أى من فئة 3 و4 و5، على هذا المقياس، حين تبلغ سرعة الرياح المصاحبة 178 كيلومترا فى الساعة.
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