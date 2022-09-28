شهيد رابع فى «جنين» خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى للمخيم

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى وقت سابق إن عدد شهداء العملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم جنين شمالى الضفة الغربية ارتفع إلى 4، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الشاب محمد أبو ناعسة إلى جانب الثلاثة الذين تم الاعلان عن استشهادهم فى وقت سابق وهم؛ عبد فتحى حازم ومحمد محمود الونة وأحمد نظمى علاونة.. وهناك اثنان آخران فى حالة خطيرة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ومن بين الشهداء، شقيق رعد حازم، منفذ الهجوم الذى وقع فى "تل أبيب" فى وقت سابق هذا العام. ووالد الشهيد مطارد وهو ضابط فى أجهزة الأمن الفلسطينية، كما أن أحمد علاونة، وهو أحد شهداء اليوم هو عنصر فى جهاز الاستخبارات العسكرية بالسلطة الفلسطينية، وقد تم اغتياله برصاصة قناص فى الرأس مباشرة.