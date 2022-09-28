ماليزيا: المجتمع الدولى لا يزال رهينة لأسلحة الدمار الشامل

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير الخارجية -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم- أن بلاده دعت لبذل جهود ثابتة مكثفة نحو نزع السلاح النووى. وأوضح وزير الخارجية الماليزى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تُعتبر على نطاق واسع حجر الزاوية فى النظام العالمى لنزع السلاح النووى وعدم انتشاره. ولفت الوزير الماليزى إلى أن فشل المؤتمر الاستعراضى الـ10 لمعاهدة عدم الانتشار فى اعتماد وثيقة ختامية موضوعية هو تذكير صارخ بالحاجة إلى تنشيط الجهود الرامية إلى نزع السلاح النووى، حيث إنه من الأهمية بمكان ضمان صلاحية معاهدة عدم الانتشار والحفاظ على نزاهتها ومصداقيتها.

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