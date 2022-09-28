العالم اليوم - مطلع نوفمبر.. شيخ الأزهر والبابا فرنسيس في البحرين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 03:22 مساءً - بدعوة من عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيزور شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، أحمد الطيب، البحرين مطلع نوفمبر المقبل، كما يزورها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ضمن فعاليات ملتقى البحرين للحوار.

وسيتوجه الإمام الأكبر أحمد الطيب إلى مملكة البحرين، في الثالث من نوفمبر المقبل، في زيارة رسمية للبلاد تستمر عدة أيام.

ومن المقرر أن يشارك شيخ الأزهر في فعاليات ملتقى البحرين للحوار، الذي ينعقد تحت عنوان "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" برعاية وحضور ملك البحرين، ومشاركة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من رموز وقادة الأديان.

وتعقد مملكة البحرين هذا الملتقى بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر، بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم، يمثلون كافة الأديان والمذاهب.