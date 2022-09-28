العالم اليوم - "القابضة" تناقش فرصا استثمارية بـ 8 مليارات دولار في عُمان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 03:22 مساءً - عقدت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في أبوظبي، الأربعاء، اجتماعات تشاورية مع جهاز الاستثمار العماني (OIA) الصندوق السيادي لسلطنة عُمان، لمناقشة الفرص الاستثمارية في مجموعة متنوعة من القطاعات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي هذا الإطار، حدد الطرفان فرصا استثمارية أولية تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم (ما يعادل 8.2 مليار دولار)، على أن يتم تجهيز دراسات جدوى لكل منها.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الفرص الاستثمارية التي ناقشها الجانبان، في قطاعات الهيدروجين، وتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والألمنيوم والصلب الأخضر، وخطوط نقل وإنتاج الماء والكهرباء، وكذلك الغذاء، والصحة والدواء، والنقل والخدمات والبنى الأساسية اللوجستية والتقنية في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع خطط "القابضة" لتوسيع اعمالها دوليا وبالأخص في عُمان.

وكشفت كل من "القابضة" وجهاز الاستثمار العُماني عن اتفاقية شراكة بقيمة 10 مليارات درهم، يهدف الطرفان من خلالها إلى تمكين استثمارات في قطاعات ذات أولوية واهتمام مشتركة بين كل من دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

كما وقعت "القابضة" والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "إذكاء"، والمملوكة لجهاز الاستثمار العُماني، مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق رأس مال استثماري بقيمة 592 مليون درهم للاستثمار في شركات التكنولوجيا ذات إمكانيات النمو المرتفعة في عُمان.

يذكر أن الإمارات وسلطنة عُمان، وقعتا الأربعاء، 16 اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجال الطاقة والتعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات، ومجال النقل البحري، والتعاون والاستثمار في مجالات الصناعة، وذلك على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات إلى سلطنة عُمان.