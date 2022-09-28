وزير الاقتصاد الفرنسى: الأولوية لخفض نسب التضخم ومساعدة الأسر

جدة - نرمين السيد - وفى عرضه لميزانية الحكومة الفرنسية لعام 2023، حذر وزير المالية والاقتصاد الفرنسى برونو لومير، الإثنين الماضى، من أن التضخم سيظل مرتفعا ليبلع حوالى 6 بالمئة فى الأشهر المقبلة، متوقعا تسجيل انخفاض فى العام 2023 إلى حوالى 4 بالمئة، بحسب موقع "يورو نيوز".

وقال الوزير "نتوقع أن يظل التضخم عند مستوى مرتفع فى الأشهر المقبلة بحوالى 6 بالمئة، قبل أن ينخفض، كما سبق وأن أعلنا عنه فى عدة مناسبات، فى العام 2023 إلى حوالى 4 بالمئة. وفى هذا السياق، أود التأكيد على أن الاقتصاد الفرنسى يقاوم هذا الوضع بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالنمو الذى من المفترض أن يصل إلى 2.7 بالمئة فى العام 2022. ونتوقع أن يتحسن مستوى النمو عند 1 بالمئة فى العام 2023".

وتعيش فرنسا كغيرها من دول الاتحاد الأوروبى وضعا اقتصاديا حادا بسبب الارتفاع الصاروخى فى أسعار الطاقة والارتفاعات الحادة فى تكلفة المعيشة ما أدى إلى إضعاف الطلب والحد من إنتاج التصنيع، فقد ارتفع التضخم فى منطقة اليورو إلى 9.1 بالمئة فى أغسطس، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، فى حين يتوقع المحللون أن يصل المعدل إلى رقمين بحلول نهاية العام.