فلسطين: اغتيالات «جنين» تعكس استخفاف الاحتلال بحياة أبناء شعبنا

جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، إن "الاحتلال الإسرائيلى ما زال يستخف بحياة أبناء الشعب الفلسطينى، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد، حيث ذهب ضحية عدوانه فى مخيم جنين حتى الآن ثلاثة شهداء والعشرات من الجرحى".





وأضاف أبو ردينة -فى بيان صحفى- أن هذا التصعيد الإسرائيلى الخطير لن يعطى شرعية أو أمنا واستقرارا لإسرائيل، سواء فى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أو فى جنين أو غيرها من الأراضى الفلسطينية المحتلة. وأكد أن "إسرائيل ما تزال دولة خارجة على القانون الدولى، وأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فقدتا مصداقيتهما من خلال مطالبتهما بالهدوء والحفاظ على الاستقرار، وعلى أرض الواقع تمارس كل أشكال التصعيد والقتل والتدمير ضد الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته". ولفت الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن "الإدانات وحدها لم تعد تكفى لأن الاحتلال ما زال يصر على تجاوز كل الخطوط الحمر سواء فى القدس أو جنين أو نابلس وباقى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأن على الاحتلال الإسرائيلى أن يفهم أن إرادة الشعب الفلسطينى وعزيمته أقوى من الاحتلال وطغيانه".

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