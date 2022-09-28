مستشار زيلينسكى: كييف لن تتأثر بالتهديدات النووية أو استفتاءات الضم

جدة - نرمين السيد - قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكرانى زيلينسكى، اليوم الأربعاء، إن كييف لن تتأثر بالتهديدات النووية أو استفتاءات ضم روسيا لأراضٍ أوكرانية، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد استدعى، الأسبوع الماضى، ما يصل إلى 300 ألف جندى احتياطى لمساعدة روسيا، كما هدد باستخدام الأسلحة النووية.

وعلى صعيد متصل، أعلن مجلس الدوما الروسى، اليوم الأربعاء، أنه سيتخذ قرارات مهمة بشأن نتائج الاستفتاءات لضم أراضٍ أوكرانية، خلال جلسات سيعقدها يومى 3 و 4 أكتوبر المقبل.

ومنذ يوم الجمعة الماضى، أطلقت موسكو عمليات الاستفتاء فى 4 مناطق أوكرانية للتصويت على ضم تلك المناطق للدولة الروسية، وهى: "دونيتسك ولوهانسك" شرقاً، و"خيرسون وزابوريجيا" جنوبًا.

وأعلنت لجان الانتخابات فى إقليمى لوجانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا، أن حوالى 98%؜ من الناخبين فى الإقليمين ومقاطعتى خيرسون وزباروجيا صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا، وفق النتائج الأولية لعملية التصويت.

وعقد مجلس الأمن الدولى، جلسة أمس الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأزمة- الأوكرانية، حيث عبرت مسؤولة الأمم المتحدة للشؤون السياسية عن دعم سيادة أوكرانيا ورفض الاستفتاءات بضم أراضٍ أوكرانية إلى روسيا.