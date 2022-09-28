عاجل- أسعار الغاز فى الأسواق الأوروبية تواصل الارتفاع

جدة - نرمين السيد - ورفضت شركة "غازبروم" الروسية مطالبات شركة "نفتوجاز" الأوكرانية بالتحكيم بشأن عبور الغاز.

وأعلنت إسبانيا، تراجع إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا بأكثر من 82% خلال عام.

يأتى ذلك مع إعلان الدنمارك، حدوث تسرب كميات كبيرة من الغاز من خط نورد ستريم، مؤكدة أن ذلك التسريب سيستمر لعدة أيام.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، إن التسرب النفطى من خط نورد ستريم 2 ناجم عن عمل متعمد.

وأدى اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية إلى تحويل الحرب إلى أزمة طاقة وأزمة اقتصادية، مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية فى الأشهر الأخيرة إضافة إلى التقلبات الشديدة.

وتعانى أوروبا هذا الشتاء من أزمة خانقة، ففى مناطق أوروبا الشرقية الفقيرة، يقوم البعض بتخزين الحطب، وفى ألمانيا الأكثر ثراءً، قد يستغرق انتظار مضخة حرارية لتوفير الطاقة نصف عام.