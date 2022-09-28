صندوق النقد الدولى ينتقد خطة بريطانيا المالية بعد خفض الضرائب

جدة - نرمين السيد - وذكر الصندوق -فى بيان نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء- أنه "يراقب عن كثب" التطورات فى المملكة المتحدة وأنه "يعمل مع السلطات هناك" فى ضوء إعلان وزير الخزانة البريطانى، كواسى كوارتنج، عن إقرار تخفيضات ضريبية مرتقبة، ما أدى إلى انهيار قيمة الجنيه الاسترلينى وارتفاع تكاليف الاقتراض فى البلاد.

وأضاف البيان: "بالنظر إلى ضغوط التضخم المرتفعة فى العديد من البلدان، بما فى ذلك المملكة المتحدة، فإننا لا نوصى بحزم مالية كبيرة وغير مستهدفة فى هذه المرحلة.. ومن المهم ألا تعمل السياسة المالية بما يتعارض مع أغراض السياسة النقدية".

ومع ذلك، أكد البيان أن صندوق النقد الدولى يتفهم رغبة حكومة المملكة المتحدة فى مساعدة "العائلات والشركات على التعامل مع صدمة ارتفاع أسعار الطاقة" ومحاولة تعزيز النمو بإصلاحات سريعة.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب. لكنها رفضت التطرق فى تفاصيل الخطة واكتفت بقول إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعانيان من مشاكل تضخم كبيرة وأن بنكيهما المركزى يُحاولان التركيز على سبل خفض هذا التضخم.

وأبرزت "فاينانشيال تايمز" أن الجنيه الاسترلينى افتتح تعاملات اليوم بانخفاض بلغت نسبته 0.3 فى المائة مقابل الدولار عند 1.070 دولار بينما استقرت السندات الحكومية البريطانية بعد تعرضها لعمليات بيع تاريخية فى جلسات التداول الثلاث الماضية، مما أدى إلى انخفاض تكاليف الاقتراض بشكل طفيف.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنسبة 0.03 نقطة مئوية لتصل إلى 4.48 فى المائة، مقارنة بـ 3.5 فى المائة فى الأسبوع الماضى.

وقال مدير المجلس الاقتصادى الوطنى فى البيت الأبيض بريان ديس، فى حدث استضافه النادى الاقتصادى بواشنطن، إنه "لم يتفاجأ" برد الفعل على الخطة المالية البريطانية، مضيفًا أنها تضع البنك المركزى فى المملكة المتحدة فى وضع قد يدفعه إلى التحرك بشكل أكثر إحكامًا".

أما وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" فذكرت - فى تقييمها الأول للوضع فى المملكة المتحدة، حسبما أبرزت "فاينانشيال تايمز" - أن التخفيضات الضريبية الكبيرة غير الممولة ستؤدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض النمو. وعلى الرغم من أنها لم تغير التصنيف الائتمانى للمملكة المتحدة، إلا أنها حذرت من أن "أى حزم مالية كبيرة غير ممولة ستؤدى إلى تشديد أكثر حدة فى السياسة النقدية، مما يلقى بثقله على النمو فى المدى المتوسط​​".

وأكدت الصحيفة البريطانية أن انتقاد صندوق النقد الدولى الواضح لخطة "كوارتنج" المالية جاء فى الوقت الذى انتقد فيه بعض قادة الأعمال فى المملكة المتحدة التخفيضات الضريبية، فى حين حذر كبير الاقتصاديين فى بنك إنجلترا من أنه سيحتاج إلى الرد "برد نقدى كبير".

وردًا على بيان النقد الدولى، ذكرت وزارة الخزانة البريطانية أن ميزانية نوفمبر "ستحدد مزيدًا من التفاصيل حول القواعد المالية للحكومة، بما فى ذلك ضمان انخفاض الدين كحصة من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط". وأضافت أن الحكومة تصرفت "بسرعة لحماية المنازل والشركات خلال هذا الشتاء والشتاء القادم".