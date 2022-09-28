العالم اليوم - أدنوك للتوزيع.. 350 مليون دولار توزيعات أرباح عن النصف الأول

انتم الان تتابعون خبر أدنوك للتوزيع.. 350 مليون دولار توزيعات أرباح عن النصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 02:25 مساءً - وافقت أدنوك للتوزيع، على دفع أرباح مرحلية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2022 بقيمة 1.285 مليار درهم، "10.285 فلس للسهم"، أي ما يعادل 350 مليون دولار.

وتعد هذه أول دفعة من توزيعات أرباح العام 2022، والتي من المتوقع ألا تقل قيمتها عن 2.57 مليار درهم "20.57 فلس للسهم" ما يعادل 700 مليون دولار، وفقًا لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح، ويتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2022 خلال شهر أبريل 2023، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وستوفر توزيعات أرباح العام الكامل 2022 عائدا ربحيا بنسبة 4.9 بالمئة، بناء على سعر السهم 4.21 درهم كما في 27 سبتمبر 2022.

وللأعوام اللاحقة، تنص سياسة الشركة لتوزيع الأرباح على توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة من الأرباح القابلة للتوزيع.

وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي الذي تتمتع به "أدنوك للتوزيع" والثقة في قدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية مستقبلاً، مما سيدعم فرص النمو والحفاظ على تحقيق عائدات مجزية للمساهمين.

ومنذ الطرح العام الأولي للشركة في عام 2017، قدمت الشركة لمساهميها عائدات محسّنة بفضل سياستها التصاعدية لتوزيع الأرباح.

واحتفظت بسجل توزيعات أرباح قوي حيث شهد عام 2018 توزيعات أرباح بقيمة 1.47 مليار درهم، وفي عام 2019، بلغت توزيعات الأرباح 2.39 مليار درهم، وفي عام 2020، وزعت الشركة أرباحاً بقيمة 2.57 مليار درهم؛ وفي عام 2021، تم توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم . وقد دعم هذه السياسة تمتع الشركة بتدفقات نقدية وميزانية عمومية قوية.

وفي السنوات الأخيرة، اتخذت الشركة عدة خطوات لتعزيز مكانتها في قطاع توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة وذلك من خلال تسريع وتيرة استراتيجيتها للنمو الذكي مع تعزيز تجربة تسوق العملاء.

وخلال النصف الأول من العام 2022، افتتحت أدنوك للتوزيع 12 محطة خدمة جديدة في الإمارات، أربع منها في إمارة دبي، ليصل بذلك إجمالي عدد محطاتها محلياً إلى 472، منها 35 محطة خدمة في دبي كما في 30 يونيو 2022.

وفي المملكة العربية السعودية، واصلت الشركة خطط توسعها بإضافة 26 محطة خدمة جديدة وذلك خلال الفترة نفسها من العام، ليصل بذلك إجمالي عدد محطاتها في المملكة إلى 66 محطة خدمة، كما في 30 يونيو 2022.

وبلغ إجمالي عدد محطات شبكة الشركة 538 محطة خدمة، وتسير بخطى حثيثة نحو تحقيق هدفها الرامي إلى افتتاح 60 - 80 محطة خدمة جديدة خلال عام 2022.

وخلال النصف الأول من العام، وسعت أدنوك للتوزيع أيضاً نطاق تصدير منتجاتها من زيوت التشحيم، زيوت "أدنوك فويجر"، التي أصبحت تصدر إلى 21 سوقاً عالمياً. كما أطلقت أدنوك للتوزيع مجموعة زيوت أدنوك "فويجر" الخضراء، زيوت تشحيم بديلة مخصصة لمحركات البنزين والديزل ومصنّعة باستخدام زيوت أساسية نباتية المصدر بنسبة 100 بالمئة.

كما أعلنت أدنوك للتوزيع مؤخرًا عن أكبر صفقة استثمارية في تاريخها للاستحواذ على 50 بالمئة من أسهم شركة "توتال إنرجيز للتسويق، مصر"، إحدى أكبر أربع شركات توزيع الوقود في مصر.

وتأتي عملية الاستحواذ هذه في إطار رؤية الشركة لجعل أدنوك للتوزيع شركة رائدة إقليمياً في قطاع توزيع الوقود.

ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "لقد ساهمت المرونة التي تتمتع بها أدنوك للتوزيع وتركيزها على استراتيجية النمو الذكي في تحقيق أهدافنا الاستراتجية مع ضمان عائدات مجزية للمساهمين. ويأتي عرض القيمة الجاذب الذي تقدمه الشركة مدعومًا بالأرباح القوية، والتدفقات النقدية المستقرة والتي يمكن التنبؤ بها إلى جانب سياسة توزيع الأرباح وهو ما يؤكد على التزامنا طويل الأمد اتجاه المساهمين. ومن خلال قدرتنا على الاستفادة من توظيف رأسمالنا بالصورة الأمثل، نهدف إلى مواصلة توسعنا، وتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتعزيز تجربة التسوق لقاعدة عملائنا التي تشهد توسعاً مطرداً على الصعيد الجغرافي."