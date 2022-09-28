الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام الاحتلال لـ«جنين» ووقوع شهداء وجرحى

واعتبرت الوزارة، فى بيان صحفى، أن هذا الاقتحام الدموى حلقة فى مسلسل التصعيد الإسرائيلى اليومى للأوضاع فى ساحة الصراع بما يخدم أجندات الاحتلال الاستعمارية والأحزاب الإسرائيلية المتنافسة فى الانتخابات على حساب الدم الفلسطينى وحقوق الشعب الفلسطينى.
وذكرت أن "دولة الاحتلال تتعمد تحويل مخيم (جنين) إلى ما يُشبه ساحة حرب وسط حملة تضليلية إسرائيلية ممنهجة تحاول من خلالها تحميل الجانب الفلسطينى المسؤولية عن التصعيد الحاصل بالأوضاع لإخفاء حجم الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها يومياً ضد أبناء الشعب الفلسطينى، وللتهرب من تحمل المسؤولية عن هذا العدوان الاحتلالى المتواصل على شعبنا، وفى محاولة إسرائيلية رسمية لتكريس الحلول العسكرية الأمنية فى التعامل مع قضية شعبنا بديلاً للحلول السياسية التى تعبر عن حقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة، هروباً من دفع استحقاقات السلام، وتخريباً متعمداً لأية جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسى لحل الصراع".
وأكدت الوزارة "أن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء شعبنا هى أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع، وهى دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلى وسياسة إسرائيلية رسمية لضرب مصداقية شريك السلام الفلسطينى وإضعافه، بشكل يترافق مع أبواق الدعاية الإسرائيلية التى تروج (لتخلى السلطة الفلسطينية عن مسؤولياتها) زورًا وبهتانًا، كما أن هذه الاقتحامات الدموية تفند من جديد مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلى يائير لابيد، بشأن حل الدولتين الذى حاول من خلالها تضليل الرأى العام العالمى والمسؤولين الدوليين بروايات إسرائيلية كاذبة لامتصاص أية ردود فعل دولية تجاه استمرار الاحتلال والاستيطان والتغييب الإسرائيلى المتعمد لعملية السلام والتنكر للاتفاقيات الموقعة".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموى بما رافقه من جرائم ترتقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت بموقف دولى وأمريكى فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الإجرامى، داعية المحكمة الجنائية الدولية للخروج عن صمتها وبدء تحقيقاتها فى انتهاكات وجرائم الاحتلال على طريق مساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.
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