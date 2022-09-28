جدة - نرمين السيد - وحسبم أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أكد قصر الرئاسى الروسى "الكرملين"، أن العملية العسكرية فى أوكرانيا ستستمر حتى السيطرة على كامل إقليم دونباس. وأضوح الكرملين، أن التوسع والسيطرة على مناطق جديدة فى أوكرانيا أمر مرتبط فقط بقرار من القائد الأعلى والرئيس بوتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. روسيا: قرارات مهمة بشأن نتائج الاستفتاءات يومى 3 و4 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.