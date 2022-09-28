العالم اليوم - بنوك تركية ستتخلى عن نظام المدفوعات الروسي "مير"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 01:22 مساءً - قررت البنوك التركية الحكومية الثلاثة التخلي عن نظام المدفوعات الروسي "مير"، في خطوة اضطرارية حتى لا تخضع لعقوبات أميركية ثانوية.

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى، لوكالة فرانس برنس، إن المصارف التركية الثلاثة "هالكبنك" و"زرعات" و"فاكيفبنك"، التي تسمح حتى الآن بالتعاملات باستخدام بطاقة "مير" المصرفية، سوف تتخلى عنه.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه "ثمة مدفوعات تجرى راهنا لكن جرى تحديد تاريخ مقبل" لوقف العمل بهذا النظام. وسبق لمصرفين تركيين خاصين أن توقفا الأسبوع الماضي عن استخدام نظام "مير" هما "دنيزبنك" و"إسبنك".

والجمعة، كانت أوزبكستان أعلنت أنها أوقفت العمل لأسباب "تقنية" ببطاقات "مير" المصرفية التي لم يعد يمكن استخدامها الآن إلا في حفنة من الدول بينها بيلاروس.

ورفضت تركيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الروسيين، الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد حربها في أوكرانيا. وشهدت البلاد، وهي وجهة مفضلة للسياح الروس، وصول آلاف الروس منذ بداية الحرب.

وكانت تركيا أعلنت توسيع نطاق نظام "مير" بعد اجتماع مطلع أغسطس بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين. وعقب ذلك، حذرت واشنطن الشركات والمصارف التركية التي تتعامل مع روسيا من احتمال تعرضها لعقوبات.

من حانبه، انتقد الكرملين الأربعاء واشنطن لممارستها ضغوطا على البنوك التركية كي توقف العمل بنظام المدفوعات الروسي "مير" ما من شأنه أن يضعف التجارة المزدهرة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "واضح أن البنوك والمشغلين الاقتصاديين يتعرضون لأقوى ضغوط ممكنة من الولايات المتحدة، ومهددون بعقوبات ثانوية على النظام المصرفي. وهذا القرار، بالطبع، اتخذ تحت هذا الضغط غير المسبوق".