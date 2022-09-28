عاجل.. الكرملين ينفى أى مصلحة لروسيا فى تخريب خط نورد ستريم

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الدنمارك، أمس الثلاثاء، تسرب كميات كبيرة من الغاز من خط نورد ستريم، مؤكدة أن ذلك التسريب سيستمر لعدة أيام.

وأعلنت السلطات الرسمية فى السويد، أنها رصدت انفجارات تحت سطح البحر فى مواقع تسريب خط أنابيب الغاز الروسى "نورد ستريم".

واعتبر الاتحاد الأوروبى، أن تسرب الغاز فى خطى نورد ستريم عملا متعمدا، محذرا من أى هجوم على منشآته.