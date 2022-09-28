العاهل الأردنى وإمبراطور اليابان يستعرضان العلاقات الوطيدة بين البلدين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردنى اليوم الأربعاء إمبراطور اليابان ناروهيتو، فى القصر الإمبراطورى فى طوكيو، حيث أكد الجانبان اعتزازهما بالمستوى المتقدم الذى وصلت إليه علاقاتهما فى شتى الميادين.

وحمل الملك عبدالله الثانى -خلال اللقاء- إمبراطور اليابان ناروهيتو تحياته لإمبراطور اليابان الفخرى أكيهيتو، متمنيا له الصحة والعافية.. كما قدم تعازيه للإمبراطور ناروهيتو لوفاة رئيس الوزراء اليابانى الأسبق شينزو آبى.