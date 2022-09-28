جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردنى اليوم الأربعاء إمبراطور اليابان ناروهيتو، فى القصر الإمبراطورى فى طوكيو، حيث أكد الجانبان اعتزازهما بالمستوى المتقدم الذى وصلت إليه علاقاتهما فى شتى الميادين.
وحمل الملك عبدالله الثانى -خلال اللقاء- إمبراطور اليابان ناروهيتو تحياته لإمبراطور اليابان الفخرى أكيهيتو، متمنيا له الصحة والعافية.. كما قدم تعازيه للإمبراطور ناروهيتو لوفاة رئيس الوزراء اليابانى الأسبق شينزو آبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل الأردنى وإمبراطور اليابان يستعرضان العلاقات الوطيدة بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.