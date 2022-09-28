العالم اليوم - "العالمية القابضة" تستحوذ على "اميركوم" بـ 68 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:22 مساءً - أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن إتمام عملية الاستحواذ على 54% من شركة اميركوم، المزود الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، و ذلك من خلال شركتها الفرعية "اي اتش سي ديجيتال".

وتأتي الصفقة التي تبلغ قيمتها 250 مليون درهم (ما يعادل 68 مليون دولار) كجزء من استراتيجية الشركة العالمية القابضة لتنمية محفظة أصولها الرقمية والتوسع في مجالات نمو جديدة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة : "سنواصل السعي إلى المزيد من عمليات الاستحواذ في مختلف الصناعات، بما في ذلك مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناءً على سجلنا الراسخ في الحصول على استثمارات عالية القيمة ومربحة تعود بالنفع على مساهمينا على المدى القصير والطويل. فإن الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة اميركوم سيساعد شركة "اي اتش سي ديجيتال" على مواصلة زيادة ربحيتها وتعزيز وجودها في هذا المجال".

من جهته، قال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمارات وأحد المساهمين في شركة اميركوم: "إن الاستحواذ يجلب بعدًا جديدًا إلى شركة اميركوم، بالإضافة إلى خلق نطاق أكبر لخطط نمو أعمالنا في سوق الشرق الأوسط. وإنه أمر محفز لفريق عمل شركة اميركوم أن تتلقى استثمار بهذا الحجم من "اي اتش سي ديجيتال"، إحدى الشركات الاستراتيجية للشركة العالمية القابضة، والذي بدوره سوف يعزز شراكتنا بشكل أكبر بعد هذا الاستحواذ".