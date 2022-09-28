مستشار الأمن القومى العراقى: بلدنا فى حاجة لبناء استراتيجية للردع

جدة - نرمين السيد - شدد مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، اليوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة الضغط الدولى لمنع عودة تنظيم "داعش" الإرهابى، مشيرا إلى أن العراق بحاجة لبناء استراتيجية للردع.





وقال الأعرجى ـ فى لقاء ضمن فاعليات ملتقى الرافدين، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن العراق ما بعد 2003 مر بمنعطفات خطيرة فى الوضع الأمنى وبعدها مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابى، وصمد أبناء الشعب لقتال "داعش" وتحقيق النصر الكبير على الإرهاب". وأكد أهمية مواصلة الضغط الدولى لمنع عودة "داعش"، مشيرا إلى أن مخيم الهول السورى يشكل خطرا وقنبلة موقوتة.

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