«المفوضية الأوروبية»: سنرد بقوة على التعطيل المتعمدة لبنى الطاقة

وحذرت المسؤولة الأوروبية -وفق قناة «فرانس 24»-، من أى تعطيل متعمد لبنية تحتية للطاقة فى أوروبا سيؤدى إلى أقوى رد ممكن.
وكانت رئيسة وزراء الدنمارك ميتى فريدريكسن أعلنت، مساء أمس، أن تسرب الغاز الكبير الحاصل فى خطى الأنابيب «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» قرب جزيرة دنماركية فى بحر البلطيق، ناجم عن عمل متعمد وليس حادثا عرضيا.
جدير بالذكر أن السلطات الدنماركية والسويدية، أعلنت أمس، رصد تسرب للغاز فى موقعين من خط أنابيب «نورد ستريم 1»، الذى يربط روسيا بألمانيا فى بحر البلطيق، وتسرب غاز فى خط «نورد ستريم 2».
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