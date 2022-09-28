وزير الخارجية الأمريكى: ملتزمون بتعزيز أمن الطاقة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن وفقا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء إن تخريبا واضحا وقع لخطى نقل الغاز الروسى نورد ستريم 1 ونورد ستريم2 . يشار إلى أن واشنطن أكدت استعدادها لدعم جهود التحقيق التى يجريها الأوروبيون بشأن تسرب الغاز من خطى نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.

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