اعتقال شخص ادعى حيازته قنبلة على متن طائرة فى سنغافورة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة السنغافورية اليوم الأربعاء، اعتقال شخص يبلغ من العمر 37 عاما على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية بعد أن اعتدى على طاقم الطائرة وادعى أنه يحمل قنبلة فى حقيبته.





وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن الشرطة تلقت بلاغا بتهديد مزعوم بوجود قنبلة على متن الرحلة القادمة من سان فرانسيسكو إلى سنغافورة، فيما هبطت الطائرة بسلام فى مطار شانغى تحت حراسة طائرات مقاتلة من طراز "أف-16 سى/دى"، وتم نقلها بعد ذلك إلى خليج بعيد لإجراء فحوصات أمنية. وأوضح الراديو أنه تم تقييد الرجل من قبل الطاقم، فيما اعتقلته الشرطة بعد ذلك بتهمة توجيه تهديدات كاذبة بأعمال إرهابية والاشتباه فى تعاطى المخدرات.

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