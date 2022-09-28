بايدن يوجه بتقديم المساعدات لولاية فلوريدا لمواجهة إعصار إيان

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس بايدن، حسبما أوردت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن فلوريدا تتأهب لمواجهة إعصار ايان الذى سيضرب الولاية، موجها السلطات بتقديم الدعم اللازم .

واجتاز إعصار إيان غرب كوبا باعتباره عاصفة من الفئة الثالثة باتجاه الساحل الغربى لولاية فلوريدا الأمريكية، حيث ألغيت العديد من الرحلات الجوية وطلب من الآلاف إخلاء المنازل، وتهطل الأمطار الغزيرة على أجزاء من فلوريدا مع تقدم الإعصار إلى الولاية، بعد أن وصل إلى اليابسة فى غرب كوبا فى وقت مبكر من صباح أمس "الثلاثاء"، مع رياح تبلغ سرعتها نحو 125 ميلا فى الساعة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز .

وبدأت الاستعدادات فى فلوريدا، حيث من المتوقع حدوث مزيج من العواصف الخطيرة والفيضانات والرياح القوية فى الأيام المقبلة.