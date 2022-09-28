الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن الاحتجاجات فى إيران

جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ بشأن الاحتجاجات فى إيران والتقارير التى تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى جراء الاحتجاجات، بمن فيهم النساء والأطفال، داعيا إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أفاد بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام وخلال اجتماعه مع الرئيس الإيرانى فى 22 سبتمبر 2022، شدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما فى ذلك حرية التعبير والتجمع السلمى وتكوين الجمعيات.

ودعا جوتيريش القوات الإيرانية إلى الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، مناشدا الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد، مؤكدا الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال فى وفاة مهسا أمينى من قبل سلطة مختصة مستقلة.

يشار إلى أن إيران شهدت اضطرابات عامة عميقة، ,اندلعت مظاهرات واحتجاجات فى حوالى 80 مدينة، فى أعقاب وفاة مهسا أمينى، التى احتجزتها السلطات فى طهران فى 13 سبتمبر وتوفيت بعد ثلاثة أيام.