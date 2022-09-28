مصرع وإصابة 33 شخصا جراء حادث تصادم شاحنة بحافلة فى الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء أن الحافلة كانت متجهة من منطقة "داوريهيرا" إلى مدينة (لكناو) عندما وقع الحادث فى نطاق مركز شرطة "إساناجار" بالقرب من جسر "إرا".

وأشارت القناة الهندية إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، مضيفة أن أسباب وقوع الحادث لم تتضح حتى الآن.

بدوره، وجه رئيس وزراء ولاية "أوتار براديش" يوجى أديتياناث المسئولين بالوصول إلى مكان الحادث والتأكد من تلقى المصابين للعلاج المناسب كما أعرب أسفه لوقوع الحادث وسقوط ضحايا.

كما أعرب أديتياناث - فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.