أمريكا والدنمارك تبحثان الأوضاع بشأن خطى الأنابيب الروسية «نورد ستريم»

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ونظيره الدنماركى جيبى كوفود، هاتفيا، الأوضاع حول خطى الأنابيب الروسية نورد ستريم 1 و نورد ستريم 2 فى مياه السويد والدنمارك.





وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، أن بلينكن وكوفود، بحثا هاتفيا تداعيات العمل التخريبى الواضح لخطى نورد ستريم 1 و نورد ستريم 2، وأكد بلينكن، استمرار اتحاد الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها فى الالتزام بتعزيز أمن الطاقة فى أوروبا.

يأتى ذلك بعد رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية نورد ستريم 1 و نورد ستريم 2 فى بحر البلطيق.