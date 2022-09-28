أمريكا والدنمارك تبحثان الأوضاع بشأن خطى الأنابيب الروسية «نورد ستريم»

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، أن بلينكن وكوفود، بحثا هاتفيا تداعيات العمل التخريبى الواضح لخطى نورد ستريم 1 و نورد ستريم 2، وأكد بلينكن، استمرار اتحاد الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها فى الالتزام بتعزيز أمن الطاقة فى أوروبا.
يأتى ذلك بعد رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية نورد ستريم 1 و نورد ستريم 2 فى بحر البلطيق.
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