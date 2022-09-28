أمريكا تدعو شركات اليابان المصنعة لأشباه الموصلات للمزيد من التعاون

وقالت هاريس لمسؤولى الشركات اليابانية فى اجتماع عقد فى مقر إقامة السفير الأمريكى فى طوكيو، وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم إنه لا يمكن لدولة واحدة تلبية مطالب العالم، إن اليابان والولايات المتحدة تتشاركان فى الالتزام بالعمل على سلاسل التوريد المرنة، والاستثمار فى الابتكار، مضيفة أن تفاصيل قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم المعروف بـ "ذى تشيبس آند ساينس آكت" الذى وقعه بايدن أغسطس الماضى، يهدف إلى تعزيز الاستثمار فى البحث وإنتاج الرقائق فى الولايات المتحدة، منوهة بأهمية تنويع الاعتماد على الإمدادات الأساسية، ولفتت إلى أن وباء كورونا أكد ضعف سلاسل التوريد فى البلاد.
وحضر الاجتماع الذى جاء بعد يوم من تمثيل هاريس للولايات المتحدة فى جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبى، كبار المسؤولين من نحو 12 شركة رائدة فى اليابان، بما فى ذلك طوكيو إلكترون المحدودة ونيكون كورب وفوجيتسو المحدودة.
وتواجه الولايات المتحدة واليابان حاجة ملحة لتوسيع الطاقة الإنتاجية لأشباه الموصلات وسط النقص الأخير الذى تفاقم بسبب جائحة الفيروس التاجى، والذى أثبت أن التوريد غير المستقر للمكونات يمكن أن يكون له تداعيات اقتصادية ضخمة.
ويكافح البلدان أيضا مع المخاطر الأمنية الاقتصادية المتزايدة من دول مثل الصين، التى استثمرت بكثافة فى التكنولوجيا والتصنيع فى مجال أشباه الموصلات، المستخدمة فى كل شيئ من الهواتف الذكية إلى السيارات.
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