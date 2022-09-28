جوتيريش يدعو إلى الاستثمار فى السياحة النظيفة

جدة - نرمين السيد - دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إلى الاستثمار فى السياحة النظيفة والمستدامة، مشيرا إلى أن السياحة محرك قوى لنمو المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات.





وفى رسالة بمناسبة اليوم العالمى للسياحة، قال جوتيريش إن السياحة النظيفة والمستدامة تخفض من استهلاك الطاقة بما يؤدى لخفض الانبعاثات إلى درجة الصفر وتساعد فى حماية التنوع البيولوجى.

يذكر أن يوم السياحة العالمى، الذى يحل يوم 27 سبتمبر من كل عام، يهدف لزيادة الوعى بالحاجة إلى سياحة يسهل الوصول إليها، ويركز هذا العام على قضية "إعادة التفكير بالسياحة" باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت فى شهر مايو الماضى مناقشة خاصة بشأن السياحة وذلك للمرة الأولى للتأكيد على الأهمية التاريخية لهذا القطاع.

ودعا جوتيريش إلى ضرورة أن توائم الحكومات والشركات والمستهلكون ممارساتهم فى مجال السياحة مع أهداف التنمية المستدامة وهدف إبقاء مستوى الاحتباس الحرارى عن حدود 5ر1 درجة مئوية، بما يساعد فى بقاء قطاع السياحة نفسه والمقاصد السياحية مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وحسب منظمة السياحة العالمية، فقد تضاعد عدد السياح الدوليين الوافدين ثلاث مرات تقريبا بين يناير ويوليو 2022 بنسبة 172% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، واستعاد القطاع بذلك نحو 60% من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ورفعت 86 دولة قيودها المتعلقة بالجائحة اعتبارا من 19 سبتمبر الجارى.