العالم اليوم - الذهب يهبط مع عودة الدولار للصعود وارتفاع عوائد السندات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 09:22 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات هي الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتي عززت توقعات رفع حاد لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0404 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1624.12 دولار للأونصة، مقتربا من أدنى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1620.20 دولار الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1631.60 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، وهو محلل استراتيجي للعملات في دايلي إف.إكس، "هناك توقعات لرفع أكبر لأسعار الفائدة... ودولار أميركي قوي وأسعار فائدة حقيقية أعلى... لا شيء من ذلك يبشر بالخير بالنسبة للذهب".

وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة جديدة هي الأعلى في 20 عاما، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أربعة بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2010.

وكرر تشارلز إيفانز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، وجيمس بولارد نظيره في سانت لويس، ونيل كاشكاري في منيابوليس، تعهد البنك المركزي الأميركي بالتركيز على معالجة التضخم المرتفع.

وقال إيفانز إن المركزي الأميركي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن رفع أسعار الفائدة قلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ودفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجلت في أحدث التعاملات انخفاضا 1.4 بالمئة إلى 18.17 دولار للأوقية

ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 842.52 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ الخامس من سبتمبر.

وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2061.31 دولار.