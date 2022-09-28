العالم اليوم - "إنجاز كبير" لميسي يقرب الأرجنتين من رقم إيطاليا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 08:23 صباحاً - حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازا جديدا بعد فوز منتخب بلاده على جامايكا خلال مباراة ودية استعدادية لمونديال قطر في مدينة نيوجيرسي، بثلاثية نظيفة.

وتمكن ميسي من تسجيل انتصاره الدولي الرقم 100 بتسجيله هدفين من ثلاثية منتخب بلاده في مرمى جامايكا، ليصبح فريق الـ"تانغو" أقرب إلى السلسلة القياسية لإيطاليا من دون خسارة.

ورفع نجم باريس سان جرمان الفرنسي البالغ 35 عاما رصيده من الأهداف الدولية إلى 90 هدفا في 164 مباراة، بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني من المباراة على ملعب "ريد بول أرينا".

وساهم هدفا ميسي بتأكيد فوز المنتخب الأميركي الجنوبي الذين خاض حتى الآن 35 مباراة من دون خسارة، في سلسلة تعود إلى العام 2019 منذ خسارة نهائي كوبا أميركا، وباتوا على بعد مباراتين فقط من الرقم القياسي العالمي للمنتخب الإيطالي (37 مباراة بين عامي 2018 و2022).

وكان منتخب "ألبي سيليستي" افتتح التسجيل في الدقيقة 13، عندما راوغ ليساندرو مارتينيز الدفاع الجامايكي داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى جوليان ألفاريز الذي أسكن الكرة بسهولة في الشباك.

وانتظر الأرجنتينيون الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات لمضاعفة النتيجة قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، عندما استلم كرة على مشارف منطقة الجزاء وسددها قوية بيسراه في الشباك إلى يسار الحارس في الدقيقة 86.

ومن مكان الهدف الأول نفسه، تحصل "البرغوث" على ركلة حرة ليسجّل منها ثنائيته بتسديدة منخفضة جميلة خدع بها حائط الدفاع والحارس أندري بلايك على حد سواء في الدقيقة 89.