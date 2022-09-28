ولى العهد السعودى يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء السويد

جدة - نرمين السيد - وأكدت رئيسة وزراء مملكة السويد، خلال الرسالة أن الدور الذى قام به ولى العهد السعودى من وساطة لتبادل الأسرى فى الأزمة الروسية الأوكرانية، ينم عن حرص المملكة على دعم جميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، وتخفيف الآثار الناجمة عنها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الرسالة تسلمها الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودى، خلال لقائه سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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