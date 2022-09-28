العالم اليوم - واشنطن تدعم كييف بأسلحة متطورة.. وتحضر لموسكو "عقوبات"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 07:20 صباحاً - تجهز الولايات المتحدة حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لأوكرانيا، سيُعلن عنها قريبا، وفق مسؤولين أميركيين.

وستكون هذه الحزمة أحدث دفعة أسلحة تقدمها واشنطن لكييف بينما تقاتل القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم إنه سيتم الإعلان عن الحزمة في الأيام المقبلة، وفقما نقلت "رويترز".

ومن المتوقع أن تستخدم الحزمة أموالا من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي خصصها الكونغرس للسماح لإدارة الرئيس جو بايدن بالحصول على الأسلحة من الصناعة بدلا من مخزونات السلاح الأميركية.

ووفق مصدر مطلع على الخطة، فإن الحزمة ستشمل أنظمة هيمارس الصاروخية وذخائرها وأنواعا مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة وأنظمة الرادار، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني.

وتجهز واشنطن جولة جديدة من العقوبات على روسيا في حال ضمها المناطق المحتلة في أوكرانيا بعد استفتاءات أجرتها هناك.

وأدان بايدن الاستفتاءات وتعهد بألا تعترف الولايات المتحدة بالنتائج أبدا.

وقدمت واشنطن أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال صراعها مع روسيا.