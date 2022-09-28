عاجل.. انقطاع التيار الكهربائى فى جميع أنحاء كوبا

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لـ قناة إكسترا نيوز على فيسبوك، نقلا عن وكالة الأنباء العالمية رويترز أن انقطاع الكهرباء فى كوبا ناتج عن إعصار إيان المدمر، والذى اجتاح أنحاء البلاد.

وكان حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، قد أعلن منذ وقت قريب، الطوارئ العامة، بسبب اشتداد العاصفة الاستوائية "إيان" فوق منطقة البحر الكاريبى، مع توقعات بأن تصبح إعصارًا هائلًا خلال الساعات المقبلة.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن ديسانتيس أصدر يوم أمس الأول أمر الطوارئ لعشرين مقاطعة بالولاية، لكنه وسع نطاق التحذير ليشمل الولاية بأكملها، وحث السكان على الاستعداد لعاصفة قد تضرب مساحات شاسعة من فلوريدا. وقال ديسانتيس-فى بيان- إن هذه العاصفة لديها القدرة على التحول لإعصار كبير، لذلك نحث جميع سكان فلوريدا على القيام باستعداداتهم وأخذ الحيطة والحذر.. ونحن ننسق مع جميع شركاء الحكومة المحلية والسلطات الفيدرالية لتتبع الآثار المحتملة لهذه العاصفة. من ناحيته، أقر الرئيس جو بايدن، حالة الطوارئ للولاية وسمح لوزارة الأمن الداخلى والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ "FEMA"، بتنسيق جهود الإغاثة فى حالات الكوارث وتقديم المساعدة اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، كذلك أجل الرئيس رحلة مقررة له بعد يومين إلى فلوريدا؛ بسبب العاصفة. وذكر المركز الوطنى للأعاصير، أنه من المتوقع أن تشتد قوة "إيان" قبل أن تتحرك فوق غربى كوبا ونحو الساحل الغربى لفلوريدا خلال الساعات القادمة.. ودعا سكان فلوريدا لمراقبة تحديثات المسار المتطور للعاصفة، التى صاحبتها رياح بلغت سرعتها 50 ميلا فى الساعة (85 كيلومترا فى الساعة)، مساء أمس السبت، عندما حلقت على بعد حوالى 395 ميلا (630 كيلومترا) جنوب شرق جزيرة كايمان الكبرى فى جزر كايمان فى غرب الكاريبى. بدوره، قال جون كانجالوسى، كبير المتخصصين فى الأعاصير فى المركز الذى يتخذ من ميامى مقراً له، إنه لم يتضح بعد أين ستضرب "إيان" تحديدًا فى فلوريدا، مضيفا أنه يتعين على سكان الولاية البدء فى الاستعداد للعاصفة، بما فى ذلك جمع الإمدادات اللازمة لمواجهة انقطاع محتمل فى التيار الكهربائى.

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