العالم اليوم - الأردن.. طفل يقتل نفسه عن طريق الخطأ

انتم الان تتابعون خبر الأردن.. طفل يقتل نفسه عن طريق الخطأ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 04:21 صباحاً - لقي طفل عمره 12 عاما مصرعه أثناء عبثه بمسدس والده حيث خرجت رصاصة منه بالخطأ، في واقعة مأساوية شهدتها العاصمة الأردنية عمّان، الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الأمن العام الأردني عامر السرطاوي لموقع "دوت الخليج"، إن بلاغا ورد إلى مديرية شرطة جنوب عمّان، مساء الثلاثاء، حول "وفاة حدث بعيار ناري بالخطأ أثناء عبثه بمسدس والده في منزل ذويه".

وأضاف السرطاوي أن جثمان الطفل نقل إلى الطب الشرعي، كما ضبط سلطات الأمن السلاح المستخدم، بينما لا يزال التحقيق في الحادث جاريا.

ويسمح القانون الأردني باقتناء السلاح في المنازل.

وورد في قانون الأسلحة والذخائر أنه "يسمح لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط، مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس".

لكن القانون يشترط أن "يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه، وذلك قبل شراء السلاح من التاجر، وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته".