العالم اليوم - إعصار يقطع الكهرباء عن دولة بأكملها

انتم الان تتابعون خبر إعصار يقطع الكهرباء عن دولة بأكملها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 04:21 صباحاً - في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، انهارت شبكة الكهرباء في كوبا مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في سائر البلاد، بعد مدة قصيرة من مرور الإعصار "إيان".

واجتاح الإعصار الطرف الغربي من الدولة الجزيرة، مصحوبا برياح عنيفة وفيضانات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن المدير التقني لاتحاد الكهرباء في كوبا لازارو غيرا، أن عطلا في نظام الكهرباء الوطني، مرتبطا بالعاصفة إلى حد ما، أثر على البنية التحتية.

وأضاف غيرا أن الاتحاد سيعمل خلال الليل وفي الصباح الباكر من الأربعاء لإعادة الكهرباء.