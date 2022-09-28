نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان .. هنا رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عبر موقع التنسيق الرسمي tansik بالرقم القومي جميع الشعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سنقدمه لكم، حيث قد تم فتح باب التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 أمام الطلاب التابعين لنظام الثلاثة أعوام والخمسة أعوام في يوم الخميس الماضي الموافق 15 من شهر سبتمبر 2022، وكذلك فقد ذكرت الوزارة أن فترة التقديم والتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية سيستمر مدة سبعة أيام أي سينتهي في يوم 22 من شهر سبتمبر 2022، وخلال هذه الفترة يمكن للطلاب كتابة الرغبات وتسجيلها إلكترونيا عبر المنصة بسهولة وكذلك يمكنهم عمل التعديلات عليها خلال الفترة المحددة لهم لتسجيل الرغبات، وعقب انتهاء هذه المدة المحددة سيتم غلق الموقع تلقائيًا.

الان رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية فإن كل شعبة يكون لها حد أدنى خاص بها، وقد تم تحديد هذه الحدود وجاءت كالتالي:

طلاب دبلومات المعاهد المتوسطة الخاصة بوزارة التعليم العالي وطلاب دبلومات المعاهد الفنية المتوسطة للشعب ( التجارية ـ الصناعية ـ الساحة والفنادق ـ الخدمة الاجتماعية ) يكون الحد الأدنى لهم هو 60%.

طلاب دبلومات المدارس المتقدمة للشعب ( التجارية ـ الصناعية ـ الزراعية ـ الساحة والفنادق ) التابعين لنظام الخمسة أعوام يكون الحد الأدنى لهم هو 60%.

طلاب دبلومات المعاهد الفنية الصحية الخاصة بوزارة الصحة شعبة ـ تمريض ـ يكون الحد الأدنى لهم هو 75%.

وبالنسبة لطلاب دبلومات المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية والذين حصلوا على نسبة تتراوح بين 75% و65% فيمكنهم التسجيل مباشرةً في المعاهد العالية للخدمة الاجتماعية ويتم بعدها تسجيلهم في الفرقة الثالثة.

مؤشرات الدبلومات الفنية الصناعية نظام الخمسة أعوام 2022

تم التوضيح أن تنسيق هذا العام سكون مقارب لتنسيق العام الماضي، ولن يختلف كثيرًا، وتم وضع المؤشرات كالتالي:

كلية الهندسة القاهرة ـ 97.50%

كلية الهندسة كفر الشيخ ـ 98.39

كلية الهندسة الفيوم ـ 97.17%

كلية الهندسة بني سويف ـ 96.72%

كلية هندسة بترول وتعدين السويس ـ 98.83%

كلية الهندسة حلوان ـ 96.67%

كلية الهندسة عين شمس ـ 96.56%

كلية الهندسة سوهاج ـ 96.78%

كلية التربية السويس ـ 96.15%

كلية التربية المنيا ـ 95.95%

كلية التربية حلوان ـ 96.17%

كلية التربية النوعية الفيوم ـ 91.83%

كلية التربية النوعية المنيا ـ 91.21%

كلية الفنون الجميلة عمارة الإسكندرية ـ 85%

العالي ترميم الآثار بأبي قير ـ 86.55%

معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية ـ 85.33%

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة ـ 80.05%

لقد سهل موقع تنسيق الدبلومات الفنية إمكانية تسجيل الطلاب رغباتهم إلكترونيا الآن فهم ليسوا بحاجة لزيارة مكاتب التنسيق لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، فكل ما يحتاج إليه الطالب من أجل تسجيل رغباته الرقم السري ورقم الجلوس للطالب أو الطالبة ويتم اختيار الرغبات على حسب المتوفر للطلاب عبر المنصة الرسمية، ونتابع معكم رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.