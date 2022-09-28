نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية في دقائق معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية للمواطنين، كما يمكن للمقيم التعرف على المخالفات عبر الإنترنت من خلال قنوات الاتصال المعينة من قبل مديرية الأمن العام السعودية، وذلك من أجل تمكين المستفيد من معرفة المخالفات المسجلة عليه وكذلك لجميع أفراد أسرته ومن هم على كفالته من خلال المنصة الوطنية الموحدة التي تنقلك إلى منصة أبشر للخدمات، سوف نوفيكم بكافه التفاصيلاللازمه حول ذلك الموضوع فى السطور التاليه.

كيفيه الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

هناك بعض الخطوات التي لابد من اتباعها من اجل القيام بالاستعلام عن المخالفات المرورية وهي كالاتي:-

الدخول إلى بوابة أبشر الالكترونية. من هناك ستجد أيقونة (ابدأ الخدمة) ، بالضغط عليها، سيتم نقلك إلى بوابة أبشر الإلكترونية. الآن إذا لم يكن لديك حساب أبش، عليك التسجيل باختيار مستخدم جديد. أكمل التسجيل ، ثم ادخل إلى حسابك برقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك ، قم بتسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ثم اختر Traffic. ثم اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية. تتطلب الخدمة تعبئة الطلب المتضمن رقم الهوية ثم الكود المرئي. بعد الإرسال يتم مراجعة المخالفات المرورية المسجلة على النظام.

الاستعلام عن المخالفات المروريه من خلال الرقم التالي

عين المرور السعودي للتواصل مع أبشر، رقم هاتف موحد (920020405)، وأن الاستعلام عن المخالفات المرورية خدمة مجانية بدون رسوم مقدمة من إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية للمواطنين والمقيمين من أجل تسهيل الإجراءات للجميع من خلال الخدمات الرقمية التي أصبحت سمة من سمات العصر الحالي، في حين يهتم المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية بمعرفة كيفية التجديد الذاتي لبطاقة الهوية الوطنية من خلال أبشر 1444.

تجديد الهوية الوطنية

أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية تجديد الهوية الوطنية، وفق متطلبات التجديد المتعددة عبر أبشر مما يلغي الحاجة لزيارة فروع الأحوال المدنية في جميع أنحاء المملكة، بهدف الحد من الازدحام، حيث سمحت السلطات بتجديد بطاقة الهوية الوطنية بعد خمس سنوات من إصدارها، يتم ذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية.