نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف الخدمات من منصة إحسان وكيفية التسجيل في منصة إحسان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة إيقاف الخدمات من منصة إحسان، لأن تقوم الحكومة هناك من سحب هذه الميزة من بعض الأشخاص في فترات معينه، وذلك بسبب الحدوث العديد من التغيرات منها صدور أحكام عليهم، أو بعض المخالفات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص، كما أنها تحرص منصة إحسان علي تسديد بعض الديون المتعثرة على الأشخاص كنوع من المساعدة، ويتم عرض كافة التفاصيل في المقال التالي.

إيقاف الخدمات من منصة إحسان

يمكن لآي شخص إيقاف الخدمات التي تخص منصة إحسان بعدة طرق، ويمكن أيضاً إيقاف هذه الخدمات لعدد من الأشخاص الذين تخلفوا عن تسديد بعض المبالغ المالية عليهم، وذلك بسبب تراكم الديون هناك، يتم إصدار قرار من قبل المنصة بإيقاف جميع الخدمات علي هذا الشخص، ويتم تقديم طلب رفع الخدمات عن طريق الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة إحسان.

ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الظاهرة أمامك، ومنها يتم اختيار الخدمات المتاحة.

ثم يتم الضغط على طلباتي، ومنها يتم اختيار طلب رفع الخدمات، ويتم الضغط على الإجراءات.

ومنها يتم اختيار رفع قرار إيقاف الخدمات.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات

بعد أداء الخطوات الصحيحة في إيقاف الخدمات، يبحث الشخص هل بالفعل تم قبول الطلب أم لا، وستتمكن من التعرف على الحالة الموجود عليها من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلي المنصة الرئيسية لإحسان، ويتم تسجيل الدخول عن طريق الاسم والبريد الإلكتروني الخاص بك. ومنها يتم الضغط على أيقونة إيقاف الخدمات من الصفحة الظاهرة أمامك، ويتم الانتظار لحين تحميل الصفحة حتى يتم التأكد إذا كنت من المعفيين أم لا.

كيفية التسجيل في منصة إحسان

خطوات التسجيل في المنصة بسيطة جداً وسريعة، وهي: