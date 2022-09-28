35 ألف بريطانى يوقعون عريضة تطالب بإلغاء لقب أمير ويلز

يأتى ذلك؛ فى الوقت الذى وصل فيه أمير ويلز وليام وزوجته كيت ميدلتون إلى أنجلسى فى مقاطعة ويلز يوم الثلاثاء فى أول زيارة رسمية لهما منذ انتهاء فترة الحداد على الملكة إليزابيث الثانية.
كان الملك تشارلز الثالث هو الأمير الأطول لويلز فى تاريخ اللقب.
يشار إلى أنه إذا تجاوزت نسبة التصويت على أى طلب 10 آلاف صوت يتم فتح باب مناقشة الطلب فى البرلمان.
واكتسب الطلب زخمًا فى الأسابيع التى تلت وفاة الملكة السابقة، مع الوصف الوارد على الصفحة الذى يعرض وجهة النظر التى توفى فيها أمير ويلز الأخير فى العصور الوسطى.
وتصف الصفحة لقب أمير ويلز بأنه "إهانة لويلز"، و "رمز القمع التاريخى" الذى يشير إلى أن البلاد "لا تزال إمارة، مما يقوض مكانة ويلز كأمة ودولة".
وحصل تشارلز على لقب أمير ويلز خلال حفل فخم فى قلعة كارنارفون، بالقرب من أنجلسى، فى عام 1969.
جاء ذلك بعد أن كشف استطلاع جديد للرأى أعلنت نتائجه أمس الإثنين أن غالبية البريطانيين يؤيدون حصول الأمير وليام على اللقب، لكن حفل على غرار والده، أمير ويلز السابق، لا يحظى بشعبية كبيرة.
ويؤيد حوالى ثلثى المشاركين تسليم اللقب لوريث العرش، بينما أراد أقل من خُمس الذين شملهم الاستطلاع أن يروا حفلًا مشابهًا لحفل عام 1969.
يعتقد أقل بقليل من ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع من قبل موقع "يوجوف" لصالح جامعة "كارديف" أن الأمير وليام سيحقق أداءً جيدًا فى هذا المنصب.
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