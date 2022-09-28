جدة - نرمين السيد - اندلعت، مساء الثلاثاء، مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة "سلوان"، الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك، فى ثانى أيام عيد رأس السنة "العبرية".





وقالت مصادر بالقدس إن قوات الاحتلال اقتحمت حى "بطن الهوى" فى البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، قبل أن تغلق الحى، دون أن يُبلغ عن إصابات. وفى بلدة "الطور" بالقدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الشاب محمد غيث، فيما تم إبعاد شابين مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك بعد التحقيق معهما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع مواجهات جديدة بين شبان القدس وقوات الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.